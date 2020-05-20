أضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) تضم سبعة أعضاء من بينهم خمسة جدد في مختلف اللجان الدائمة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حسبما أعلنت عنه، اليوم الأربعاء، الهيئة الفدرالية على موقعها الرسمي.

وكانت الكرة الجزائرية ممثلة بخير الدين زطشي (رئيس الفاف) والطبيب عبد المجيد ياسين زرقيني قبل أن يلتحق بهما خمسة أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من: عبد الكريم مدوار (رئيس الرابطة المحترفة)، محمد ساعد (الأمين العام)، عامر شفيق (المدير الفني الوطني)، عمار بهلول (عضو المكتب الفدرالي) والعربي اومامار.

وفيما يلي، قائمة الأعضاء الجزائريين المتواجدين في مختلف لجان الكونفدرالية الإفريقية:

خير الدين زطشي (رئيس الاتحاد): عضو في لجنة تنظيم كأس أمم أفريقيا.

عبد الكريم مدوار (رئيس الرابطة المحترفة) : عضو في لجنة تنظيم المسابقات بين الأندية وتسيير نظام منح الإجازات.

محمد ساعد (الأمين العام): عضو في لجنة تنظيم كأس أمم أفريقيا للفئات الشبانية: أقل من 17 سنة، أقل من 20 سنة وأقل من 23 سنة.

عامر شفيق (المدير الفني الوطني): عضو في اللجنة التقنية والتطوير.

عمار بهلول (عضو المكتب الفدرالي): عضو في لجنة القضايا القانونية للاتحادات المحلية.

عبد المجيد ياسين زرقيني: نائب رئيس اللجنة الطبية.

العربي اومامار (عضو المكتب الفدرالي): هيئة الاستئناف.