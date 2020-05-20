أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا)، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية "يستمر" حسب المواقيت المحددة خلال يومي عيد الفطر المبارك.

وجاء في البيان أنه تبعا " للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لوقف الحركة المرورية والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات الحجر الجزئي خلال يومي عيد الفطر، فان مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا)، تعلن أن النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر حسب المواقيت المحددة".