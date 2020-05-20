أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمي أنها ستقوم بعد عيد الفطر المبارك، بالتنصيب الرسمي لمسؤول قسم النزاهة.

واستهلت الهيئة الفيدرالية منذ جويلية 2019 الإجراءات اللازمة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإنشاء هذا القسم بهدف الترويج للعب النزيه وحماية المقابلات ومنافسات كرة القدم في الجزائر.

وذكّرت الاتحادية في بيانها: "يهدف الاتحاد الدولي كما تنص عليه لوائحه إلى منع ممارسات الفساد، المنشطات أو ترتيب نتائج المباريات وعدم تعريض أمن المباريات للخطر، والمساس بنزاهة المباريات، المنافسات، اللاعبين والرسميين والأعضاء، وعدم وقوع انتهاكات في كرة القدم.

وفي شهر أوت الماضي ، نظمت "الفاف" دورات ولقاءات بمقرها وفي المركز التقني الوطني بسيدي موسى، لفائدة أعضاء اللجنتين القضائيتين للاتحادية ورابطة كرة القدم المحترفة، مسيرو الأندية المحترفة والحكام الدوليين.الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.