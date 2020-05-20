تمكنت كتيبة الدرك الوطني لبودواو من تفكيك شبكة هامة مختصة في سرقة السيارات تنشط بولايات الوسط وتم القبض على أفرادها البالغ عددهم 8 متهمين.

وحسب مصالح الدرك الوطني فان عملية تفكيك الشبكة المتكونة من ثمانية أشخاص تمت بالمتابعة والتحريات للمشتبهين في عمليات السرقة التي تمت بولاية بومرداس وتم التوصل إلى تورط عناصر الشبكة في تنفيذ سرقات على مستوى ولايات بومرداس، البليدة والجزائر العاصمة وتم استرجاع عدد من السيارات المسروقة فيما يتواصل التحقيق.