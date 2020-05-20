وجد المواطنون الذين قصدوا وكالات بريد الجزائر بمختلف بلديات ولاية تيزي وزو، اليوم، صعوبة لسحب معاشاتهم بسبب نقص السيولة النقدية على مستوى بعض الوكالات فيما قضى آخرون ساعات في الطوابير المشكلة أمام ذات الوكالات معرضين حياتهم للخطر في زمن كورونا بفعل عدم احترام التباعد بين شخص وآخر الذي ينصح به الأطباء المختصون لتفادي انتقال الوباء.

وأثارت هذه الوضعية استياء المواطنين لاسيما أننا على مقربة من الاحتفال بعيد الفطر، حيث أشارت مصادر مطلعة "للخبر" أن نقص السيولة النقدية سجلت على مستوى بعض وكالات بريد الجزائر منها وكالة بلدية ايت بو وادو بدائرة واضية، وكالة مشطراس بدائرة بوغني وحتى على مستوى الوكالة الجديدة ببلدية ذراع بن خدة المتواجدة بحي "عدل" التي قصدها المواطنون، صباح اليوم الأربعاء، للحصول على معاشاتهم لكنهم لم يفلحوا في تحقيق ذالك، الأمر، ما شكل حالة استياء لاسيما أن عيد الفطر على الأبواب وهذه الوضعية من شأنها أن تحرمهم من الاحتفال بالعيد.

كما سجلنا أمس أيضا تشكيل طوابير أمام وكالات البريد بمختلف مدن الولاية في مقدمتها عاصمة الولاية تيزي وزو حيث اصطف المواطنون أمام وكالتي بريد "شيخي" والوكالة الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة ضاربين عرض الحائد النصائح والتدابير التي كررها الأطباء لتفادي الإصابة بداء كورونا. أشارت مصادر مقربة من المديرية الولائية للبريد بتيزي وزو "للخبر" أنه لا يوجد مشكل سيولة نقدية وأن الموارد المالية متوفرة وسيكون بمقدرة المواطنين سحب نقودهم قبل العيد.