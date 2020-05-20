أكد الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عبد المنعم باه إنه لم يتم تغيير موعد نهائيات كاس إفريقيا للأمم المقبلة بالكاميرون 2021 والتي يقدر موعدها في شهر جانفي المقبل.

وقال عبد المنعم باه في تصريحات لوكالة "إفريقيا ميديا فوتبول": إنه لم يتم تغيير موعد البطولة، وسوف تقام خلال شهري جانفي وفيفري".

وأوضح الامين العام للكاف: "أي حديث عن التأجيل الآن غير متاح، والسبب الوحيد الذي يدفعنا لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري داخل القارة السمراء".

وأكمل: "لدينا تصورا كاملا عن البطولة، في ظل إمكانية حصر تفشي فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، ولكننا نؤكد استحالة إقامتها في الصيف، بسبب الظروف المناخية التي تعاني منها الكاميرون".

وشدد المسؤول القاري: "نعلم أن أمامنا أربع جولات في تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021، ويمكننا إقامة مباراتين في كل شهر وهو ما يحتاج أربعة شهور، هي جوان وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال العام الحالي".

جدير بالذكر أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أجلت إلى موعد لاحق كل منافساتها على غرار تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021 و نهائيات بطولة إفريقيا للمحلين إضافة إلى الدور نصف النهائي من مسابقات الأندية بسبب تفشي وباء كورونا والذي خلف مئات القتلى في القارة السمراء.