أصدر والي ولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بمنع زيارة المقابر خلال يومي عيد الفطر.

وجاء في منشور على الصفحة الرسية للولاية في الفايسبوك " في إطار التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" ومكافحته الرامية إلى تقييد تجمعات الأشخاص والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار هذا الوباء، ينهي والي ولاية قسنطينة إلى علم كافة مواطني ومواطنات الولاية أنه قد تقرر المنع منعا باتا لزيارة المقابر عبر إقليم الولاية يومي عيد الفطر المبارك.

وأضاف البيان "نذكر بضرورة التحلي الصارم بروح المسؤولية الجماعية والفردية والتزام أقصى درجات اليقظة حماية لصحة وسلامة الجميع.