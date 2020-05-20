أعلن الصندوق الوطني التقاعد عن تسبيق صب المعاشات بمناسبة عيد الفطر المباركة إلى يوم غد الخميس 21 ماي 2020 بالنسبة لجميع الولايات التي كان صب المعاشات أيام 22 و24 و26 من كل شهر، بينما تقاضى المتقاعدون الذين تعودوا تسديد معاشاتهم يوم العشرين من كل شهر مستحقاتهم اليوم لكن وسط ضغط وطوابير كبيرة بعدما تزامنت العملية مع صب مستحقات فئات أخرى.

وستفتح مراكز ومكاتب البريد على المستوى الوطني بصفة استثنائية بعد غد الجمعة 22 ماي 2020 صباحا. .مع مرافقة موظفي الصندوق الوطني التقاعد للمتقاعدين لتسهيل عملية السحب ومواصلة العمل بالوكالة للمتقاعد الذي لا يرغب في التنقل إلى مكتب البريد.