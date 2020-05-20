توفي عون جمارك وأصيب اثنين آخرين إثر انقلاب سيارتهما خلال عملية مطاردة لسيارة تهريب بتمنراست.

وجاء في بيان لمديرية الجمارك اليوم الأربعاء "إثر مطاردة لسيارة تهريب على بعد 40 كلم شمال تمنراست في مفترق الطرق سيليسكن، تعرضت السيارة الإدارية إلى عطب أصاب العجلة الأمامية مما أدى إلى انقلابها أربعة مرات".

وأضاف البيان "مخلفات الحادث وفاة عون الرقابة اكادي البكاي سائق مرشد وإصابة العريف بن عليوة عبد القادر وعون الرقابة زوكاني أحمد هما الآن على مستوى المؤسسة الإستشفائية بتمنراست".

و"تقدم المدير العام للجمارك وكذا كل إطارات وأعوان الجمارك بتعازيهم القلبية لعائلة شهيد الواجب الوطني داعيا من الله عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته و بالشفاء العاجل لكل المصابين" يختم البيان.