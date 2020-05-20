أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر في "حالة استقرار"، مضيفا أن ارتداء الأقنعة "أساسي" لتجنب انتقال الفيروس عبر الهواء.

وصرح بن بوزيد للقناة الثانية للإذاعة الوطنية قائلا أن "ما يهم أكثر هو أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في انخفاض. فلم نعد نسجل 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة مثلما كنا نسجل من قبل. إذن يمكنني القول أننا في حالة استقرار".

وأوضح الوزير أن "عدد حالات الإصابة التي تُبث يوميا تمثل فقط الأشخاص الذين يتم إجراء التحليل لهم في المواقع الـ 26 المخصصة لهذا الشأن، إذن هذا العدد لا يترجم الحقيقة على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن الحالات الخطيرة تقلصت أيضا بفضل اللجوء إلى علاج الكلوروكين".

وبخصوص ارتداء الأقنعة، أوضح بن بوزيد أنه "أساسي" و"ضروري" خاصة من أجل "تجنب الإصابة بالفيروس عن طريق الهواء".

ودعا الوزير المواطنين بإلحاح إلى ارتداء الأقنعة كما شجعهم على صناعتها في المنازل، مؤكدا توفرها في الصيدليات. وأضاف قائلا "ارتداء الأقنعة هي إجراء مانع لانتشار كوفيد-19".

وأوضح الوزير من جهة أخرى أن اللجنة المختصة اقترحت الحجر الصحي الكلي بالنسبة ليومي عيد الفطر "تخوفا من حدوث التهاب في عدد الحالات بعد تبادل الزيارات العائلية وتجمعات أخرى بالمناسبة".

وبالنسبة للمنحة الاستثنائية لعمال الصحة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوضح الوزير ان هذه المنحة تخص عمال السلك الطبي وشبه الطبي والإداري ثم توسعت الى تخصصات أخرى منها القابلات والمختصين النفسانيين شريطة ان يكون هؤلاء الأشخاص تعرضوا لنفس ظروف العمل و عملوا في وسط الخطر".