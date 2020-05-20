لقي كهل عمره 40سنة حتفه وأصيب ستة آخرون تتراوح أعمارهم بين 18 و62 سنة بجراح متفاوتة في حاد آصطدام جماعي لثلاث سيارات سياحية مساء اليوم الأربعاء بالمكان المسمى اللوز على الطريق الوطني رقم 8 بإثليم بلدية العزيزية شرقي المدية.الضخايا تم أسعافهم أوليا نحو العيادة المتعددة الخدمات بالعزيزية، ثم أحيل إثنان إلى مستشفى محمد يوضياف في عاصمة الولاية فيما أحيل ثالث علة مستشفى تابلاط. فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.