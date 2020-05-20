تمكنت فرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات بامن ولاية باتنة وبالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي بذات الولاية من توقيف 05 اشخاص بطريق تازولت كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية بباتنة وبالولايات المجاورة و تم حجز 31.5 كلغ من الكيف المعالج بالاضافة إلى مبلغ مالي ضخم يقارب 3 ملايير، وإستمرارا للتحقيقات تم الكشف عن مسكن بطريق تازولت كان يستغل كمخبأ لهذه المادة المحظورة وعلى إثر عملية تفتيش دقيقة تم حجز أكثر من 30 كلغ من الكيف المعالج.