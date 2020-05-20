"طموحي أن أصبح قارئًا عالميًا مشهورًا يستمع النّاس إلى تلاواته"



متى بدأت حفظ القرآن الكريم؟

بدأتُ حفظ القرآن الكريم منذ أن كان عمري أربع أو خمس سنوات، أي منذ بدأتُ الكلام، لأنّي نشأتُ في عائلة محافظة جدًّا، وأكملتُ حفظه وأنا ابن عشر سنين، في مارس 2008 والحمد لله.

هل واجهتك عقبات في طريق الحفظ؟

واجهتني عقبات أثناء الحفظ، لأنّ القرآن الكريم فيه المُحكم والمتشابه، والمتشابه صعب جدًّا لأنّ فيه مثلا قصص الأنبياء متشابهة، كقصة آدم مع إبليس، قصة الجنّة والنّار وغيرها. كما واجهتني صعوبات تتعلّق بالقدر وتتمثّل في وفاة والدتي في 2007، فتوقّفت عن الحفظ عدّة أشهر، وبعدها سقطتُ من الطابق الأوّل على رأسي، ودخلتُ إلى المستشفى وأجريت عملية على رأسي، وتوقفت عن الحفظ لمدّة لأنّي كنت أخضع للعلاج. وبعدها استدركت ما فاتني.

كيف كان موقف والديك من ذلك خاصة أنّك أعطيتَ الحفظ كلّ وقتك؟

والدي هو معلّمي، وهو أوّل داعم لي لأحفظ القرآن الكريم، وهو من وضعني في هذا الطريق، وقام بتحفيظي القرآن، وهو قدوتي الأولى، ثمّ إخوتي، ووالدتي كانت تساعده في ذلك، وتوفّر لنا الجوّ المناسب لحفظ القرآن الكريم، رحمها الله في قبرها وحفظ الوالد إن شاء الله.

شاركت العام الماضي في مسابقة جائزة دبي الدولية، وحصلت على المرتبة السابعة، كيف؟ ولماذا؟

شاركتُ العام الماضي في مسابقة دبي الدولية وحصلت على المرتبة السابعة، وتمّ اختياري كأجمل صوت في المسابقة. لا أريد أن أطعن في المسابقة لكن كانت النتائج كارثية، وكطلبة فيما بيننا استغربنا منها، لأنّي كنتُ مرشّحًا لنيل الرتبة الأولى أو الثانية، لأنّي لم أخطئ وكنتُ موفّقًا جدًّا بفضل الله، وكنت صاحب أجمل صوت. لكن كنتُ سابعًا في الحفظ مع أجمل صوت. السبب لا أعرفه!.

هل سيتوقف رصيدك عند هذا الحدّ أم أنّك ستشارك في مسابقات دولية أخرى في السنوات المقبلة؟

بإذن الله لن يتوقّف رصيدي أبدًا عند هذا الحدّ، لأنّي قبل مسابقة دبي شاركتُ في 2012 في مسابقة المغرب وكنت في الرتبة الخامسة، وتحصلت في مسابقة تونس على المركز الرابع، وفي مسابقة موسكو خامسًا إضافة إلى أجمل صوت. كما شاركتُ في مسابقات محلية ووطنية، وكنت موفّقًا بفضل الله دائمًا ومن الفائزين، وقد حصلت على المرتبة الأولى في مسابقة الجزائر الدولية رمضان 2018م. ولن يتوقّف رصيدي هنا بإذن الله، وأنا عازم على المواصلة والمشاركة وتمثيل الجزائر في كلّ المحافل الدولية وتشريفها وحمل راية الوطن الجزائري إن شاء الله.

هل لديك مشاريع تنوي تحقيقها في المستقبل؟

أدرس الآن السنة الثانية ماستر في الشّريعة والقانون، وطموحي أن أتحصّل على الدكتوراه ثمّ أستاذًا جامعيًا إن شاء الله، كما أطمح أن أجمع القراءات العشر وأضبط القرآن أكثر وأصبح مرجعًا في المستقبل إن شاء الله، وأن أصبح قارئا عالميًا مشهورًا إن شاء الله، يستمع النّاس إلى تلاواته ويستعينون بها أثناء الحفظ.