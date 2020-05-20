صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي، اليوم الأربعاء، أن حكومة الوفاق في طرابلس قد أعلنت مسبقا رفضها لدعوات وقف إطلاق النار الحالية، لأنها بحسب تعبيره محاولة لإنقاذ قائد الجيش الليبي خليفة حفتر "من الهزائم المتلاحقة".

وقال القبلاوي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك حول موقف الحكومة الروسية ودعوتها المستمرة لوقف الأعمال العدائية بجانب دعوة الهدنة التي سبق ووجها المشير خليفة حفتر، إن "حكومة الوفاق قد أعلنت موقفها من الهدنة ورفضتها لعلمها التام بأنها محاولة لكسب الوقت وإنقاذ حفتر وميليشياته من الهزائم المتلاحقة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم خارجية حكومة الوفاق الليبية أن الهدف حاليًا "هو تحرير كامل المدن الليبية من الاستبداد وسيطرة ميلشيات حفتر ومن ثم العودة للعملية السياسية مع النخب والمثقفين والسياسيين الذين سيرتضيهم الشارع البرقاوي (الشرق الليبي) لتقديم مشروع سياسي يرضى به الجميع لنذهب سوياً إلى انتخابات تنهي كافة الأجسام الانتقالية".

ويوم الاثنين، سيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة بعد محاولات استمرت أسابيع، في أكبر تقدم لها خلال عام، حرم الجيش الوطني الليبي من مطاره الوحيد قرب طرابلس.

واعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، السيطرة على القاعدة "بداية نحو يوم النصر الكبير".