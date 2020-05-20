لقي شخص حتفه بطلقات مطاطية من طرف عناصر الشرطة بعنابة في اشتباكات أثناء توقيف مسبوق قضائيا ببلدية سيدي عمار .



أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الحادثة وقعت ، مساء اليوم ، في حدود الساعة السادسة مساء ، حيث أنه بناء على أمر قضائي قامت عناصر الشرطة بأمن عنابة على مستوى بلدية سيدي عمار بعملية شرطية لتوقيف سخص مسبوق قضائيا ، يبلغ من العمر 28 سنة يشتبه في تورطه في قضية مخدرات .



و ذكر البيان أنه أثناء عملية توقيف المشتبه فيه ، الذي كان على متن سيارته أمام مقر سكناه هاجم أفراد من أسرته و مجموعة من سكان الحي عددهم بين 50و 69 شخصا عناصر فوج الشرطة ، مستعملين الحجارة و أسلحة بيضاء و بندقية صيد بحرية ، ما أجبرهم على الانسحاب من الحي بعد توقيف المعني بالأمر و تحويله إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عمار .



و أضاف بيان المديرية العامة للأمن الوطني أنه أمام حجم الاعتداء و العنف المستعمل ضد عناصر الشرطة اضطروا لاستعمال طلقات مطاطية دفعا عن النفس ، ما تسبب في إصابة أحد المعتدين ، الذي تم نقله الى المستشفى الجامعي ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ، وقد تم اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بالوقائع ، و تم فتح تحقيق في ملابسات القضية .



