دعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أمس الأربعاء زبائنها الراغبين الاطلاع على فواتيرهم الخاصة بالكهرباء والغاز عبر الموقع الخاص بالشركة www.sadeg.dz الذي يمكن من خلاله القيام بتسديد الفواتير إلكترونيا، حسبما أورده بيان للشركة.

وقالت الشركة في هذا السياق، إنها اتخذت التدابير اللازمة من أجل احترام رزنامة الفوترة الدورية، لتفادي تراكم الاستهلاك وضمان استفادة الزبائن من مختلف مستويات التعريفات، إذ سيتم تقدير الفواتير آليا ووفق معدل استهلاك كل زبون.

ويضيف نفس المصدر انه يمكن للزبائن التعرف على المبلغ الإجمالي لديونهم آليا عبر مركز الاتصال الوطني على الرقم 3303، الذي يبقى في الخدمة على مدار الساعة للإجابة عن مختلف الانشغالات اليومية لكل الزبائن عبر كامل التراب الوطني.

وطمأنت الشركة زبائنها أنها اتخذت كل التدابير الاستثنائية المتخذة مؤخرا في اطار الوقاية من انتشار جائحة كورونا، تدخل كلها ضمن مساعي المؤسسة في الحفاظ على صحة وسلامة الأعوان والزبائن على حد سواء.