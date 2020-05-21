توصيات اللجنة العلمية بشأن ارتداء الكمامات
فيما يلي توصيات اللجنة العلمية لمتابعة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بشأن القناع الواقي الذي أصبح ارتداؤه إلزاميًا في الأماكن العامة ابتداء من عيد الفطر.
يجب أن يكون القناع الواقي "عامة الجمهور":
- إلزاميًا في الأماكن العامة كونه جزء لا يتجزأ من تدابير الوقائية والتباعد الجسدي.
توصيات حول التصنيع:
- استخدام قماشا ناعماً و رطبًا مع شبكات صغيرة لتسهيل ارتداء القناع وضمان مقاومة التسرب.
- التأكد من أن حجم القناع يغطي الأنف والفم والذقن.
- استخدام قطعة قماش قابلة للغسل للسماح بإعادة استعمالها.
- صنع القناع من طبقتين أو ثلاث طبقات.
- عدم استخدام قطعة قماش مهيجة حتى لا تزعج مرتدي القناع.
توصيات الاستخدام:
- غسل اليدين قبل وضع القناع وبعد خلعه.
- وضع القناع بشكل يغطى الأنف والفم والذقن.
- عدم لمس القناع بمجرد ارتدائه.
- عدم مشاركة القناع مع الآخرين.
- تغيير القناع كلما أصبح رطبا أو متسخا.
- إزالة القناع من خلال الأربطة المطاطية.
- تغيير القناع كل 4 ساعات.
- غسل القناع المستخدم بالماء عند درجة حرارة 60 درجة لمدة 30 دقيقة بواسطة
منظف عادي ثم يجفف.