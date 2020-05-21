فيما يلي توصيات اللجنة العلمية لمتابعة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بشأن القناع الواقي الذي أصبح ارتداؤه إلزاميًا في الأماكن العامة ابتداء من عيد الفطر.

يجب أن يكون القناع الواقي "عامة الجمهور":

- إلزاميًا في الأماكن العامة كونه جزء لا يتجزأ من تدابير الوقائية والتباعد الجسدي.

توصيات حول التصنيع:

- استخدام قماشا ناعماً و رطبًا مع شبكات صغيرة لتسهيل ارتداء القناع وضمان مقاومة التسرب.

- التأكد من أن حجم القناع يغطي الأنف والفم والذقن.

- استخدام قطعة قماش قابلة للغسل للسماح بإعادة استعمالها.

- صنع القناع من طبقتين أو ثلاث طبقات.

- عدم استخدام قطعة قماش مهيجة حتى لا تزعج مرتدي القناع.

توصيات الاستخدام:

- غسل اليدين قبل وضع القناع وبعد خلعه.

- وضع القناع بشكل يغطى الأنف والفم والذقن.

- عدم لمس القناع بمجرد ارتدائه.

- عدم مشاركة القناع مع الآخرين.

- تغيير القناع كلما أصبح رطبا أو متسخا.

- إزالة القناع من خلال الأربطة المطاطية.

- تغيير القناع كل 4 ساعات.

- غسل القناع المستخدم بالماء عند درجة حرارة 60 درجة لمدة 30 دقيقة بواسطة

منظف عادي ثم يجفف.