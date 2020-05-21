تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خمسة ملايين شخص، وسجلت أمريكا اللاتينية أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة خلال الأسبوع الماضي متجاوزة الولايات المتحدة وأوروبا.

ويمثل ذلك مرحلة جديدة في انتشار الفيروس الذي وصل لذروته في الصين في فيفري قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة.

وسجلت أمريكا اللاتينية نحو الثلث من بين 91 ألف حالة رُصدت في وقت سابق من الأسبوع بينما سجلت أوروبا والولايات المتحدة أكثر من 20 بالمئة لكل منهما.

وكان عدد كبير من تلك الحالات الجديدة بالبرازيل التي تخطت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مؤخرا لتسجل ثالث أكبر عدد للإصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وتزداد حالات الإصابة بالبرازيل حاليا بوتيرة يومية تأتي في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.

عدد الوفيات في روسيا يتخطى 3 آلاف

ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء فيروس كورونا في روسيا إلى 3099 يوم الخميس بعد أن قال مسؤولون إن 127 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554.

745 إصابة جديدة في ألمانيا

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

448 إصابة جديدة في سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس إنها رصدت 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 29812 حالة.

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الخميس تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن إحدى الحالتين أصيبت بالعدوى محليا في شنغهاي بينما ارتبطت العدوى الثانية بشخص جاء من خارج البلاد.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى يوم الخميس إلى 82967 بينما بلغت الوفيات 4634.

البرازيل تسجل 888 وفاة جديدة

اتسع نطاق انتشار فيروس كورونا في البرازيل وقد يسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم قريبا وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن 888 حالة وفاة ونحو 20 ألف إصابة يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 18859 شخصا بينما ارتفع عدد المصابين إلى 291579 وفقا لأرقام وزارة الصحة.

وفاة 424 شخصا في المكسيك خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء عن تسجيل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة وذلك في حصيلة وفيات يومية قياسية منذ ظهور الوباء.

ووفقا للإحصاء الرسمي فإن عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد وصل إلى 56594 بينما ارتفعت الوفيات إلى 6090 في المجمل.

وسجلت المكسيك أكبر حصيلة يومية للإصابات المؤكدة يوم الثلاثاء بالإعلان عن 2713 حالة إصابة جديدة.

الهند تسجل 132 حالة وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الخميس تسجيل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن العدد الإجمالي للإصابات وصل بذلك إلى 112359 إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3435 حالات.

في المقابل سجلت حالات الشفاء ارتفاعا كذلك ليصل العدد الإجمالي إلى 45300 حالة الشفاء حتى الآن.

12 حالة إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 11122 حالة.

وأبرزت سلطات الصحة العامة أنه من بين هذه الحالات الجديدة، سجلت 10 حالات لانتقال العدوى داخليا، منها حالات مرتبطة بعدوى إيتوان الجماعية، فيما سجلت 6 حالات في إنتشون، و3 حالات في سيول، وحالة واحدة في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.

وأضافت أن الحالتين المتبقيتين كانتا واردتين من الخارج، حيث تم اكتشاف حالة واحدة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار وحالة واحدة في سيول.

أمريكا: 1561 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1561 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن هذه الجائحة في هذا البلد 93 ألفا و400 وفاة، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريبا تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء وبلغت 1539 وفاة في بلد هو الأول، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا، إذ سجل 1.55 مليون مصاب من أصل 12.6 مليون فحص مخبري، وفقا لبيانات نشرتها الجامعة مساء الأربعاء.

رئيس لجنة الخبراء اليابانية يستبعد تطوير لقاح هذا العام

أعلن رئيس لجنة الخبراء الحكوميين اليابانية المعنية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، امس الأربعاء، أن من غير المرجح تطوير لقاح بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) عن تاكاجي واكيتا، مدير المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، قوله خلال جلسة برلمانية "بينما تعمل الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاحات لاحتواء الوباء، سيكون من الحيوي ضمان فعاليتها وسلامتها، بالإضافة إلى التأكد مما إذا كانت لها آثار جانبية.

وقال واكيتا: "أعتقد أن عمليات التطوير ستتجاوز نهاية العام، ومن الصعب التكهن في هذه اللحظة بمدى توفر اللقاح".

وأضاف "لست متأكدا مما إذا كانت اليابان أو دول أخرى ستصل إلى الهدف".

وكان رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بـ(كوفيد - 19)، شيجيرو أومي، حذر من أنه حتى إذا رفعت طوكيو وسبع محافظات أخرى حالة الطوارئ بسبب الفيروس، فيجب على الناس أن يدركوا أن خطر الفيروس ما زيال قائما.

وقال أومي إنه يبدو أن العدوى المحلية تتراجع، لكنه حذر من "أنه من المحتمل للغاية أن (العدوى) يمكن أن تندلع مرة أخرى في اليابان قبل حلول فصل الشتاء.