أوصى الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأمة الشيخ جلول حجيمي بزيارة المقابر يومي عيد الفطر المبارك فرادى لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

وشدد ذات المتحدث، على أن تكون الزيارات للموتى خلال يومي عيد الفطر المبارك التي يقوم بها بعض المواطنين "فرادى وليس جماعية وذلك تفاديا لخطر انتشار عدوى الوباء".

وأوضح المصدر بأن زيارة الموتى بمناسبة الأعياد الدينية "ليست فرضا وإنما كان يقوم بها النبي (ص) قصد الذكر والدعاء والترحم على الميت"، مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري اعتاد على هذه الزيارة.

كما أوصى حجيمي، بتأجيل الزيارات إلى أيام الأسبوع الأخرى لتفادي التجمعات التي قد تزيد من استفحال الوباء.