قدم اليوم الخميس الوزير الأول عبد العزيز جراد توضيحات حول التدابير الوقائية التي تخص تقييد حركة المرور خلال يومي عيد الفطر.

أوضحت الوزارة الأولى أن تعليق حركة الـمرور يخص جميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر.

وذكرت الحكومة في بيان أن هذا الإجراء يخص كافة الولايات، ويظل مطبقا حتى خارج أوقات الحجر الجزئي الـمنزلي، الذي تقرر بهذه الـمناسبة، من الساعة الواحدة إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الـموالي.

وأشارت الوزارة الأولى إلى أن هذه التدابير التي تأتي في إطار النظام الصحي الوطني، ترمي أساسا إلى تقليص تنقل الأشخاص إلى أقصى حد، والتجمعات التي قد تنجم عنها كل الأوضاع الـمشجعة على انتشار وباء كورونا فيروس.