تحصل الدولي الجزائري هشام بوداوي على جائزة "أفضل لاعب صاعد" في صفوف فريق نيس الفرنسي لهذا الموسم.

وحصد اللاعب اللاعب السابق لنادي بارادو أعلى نسبة من التصويت برصيد 48 %، متقدما على كلود موريس الذي حصد 26 %، والكاميروني إغناتيوس غانغو الذي حصد 8%.

وتصدر صاحب 20 عاما الاستفتاء، رغم عقوبة لجنة التأديب التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، التي عاقبته بالإيقاف لـ4 مباريات، بعد طرده من مواجهة فريقه نيس أمام نيم أولمبيك، قبل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.