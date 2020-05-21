جددت لجنة الفتوى الوزارية تأكيدها أن تعجيل إخراج زكاة الفطر جائز، مهاجمة بعض من أفتى بعدم جوازها.

وجاء في بيان للجنة اليوم الخميس "من أخرج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان فإن زكاته شرعية صحيحة لا إشكال فيها لأنه اعتمد في ذلك على رأي هيئة فقهية معتمدة استندت في فتواها إلى أدلة واعتبارات شرعية".

وأضاف البيان "من أشار بعدم إجراء زكاة الفطر في هذه الحالة، فقد خالف قواعد أصول الشريعة المعروفة في باب الاجتهاد والتقليد والفتوى".

وتابع البيان "إن ما بلغنا عن أحد المتحدثين في بعض وسائل الإعلام من مخالفة فتوى اللجنة الوزارية، لا يلتفت إليه لأنه غير مؤسس، ويفتقد لأبجديات التأصيل الفقهي ... على المستعجلين في الفتوى المتجرئين عليها أن يتقوا الله تعالى فيما يقولون وأن لا يتسببوا في التشويش على الناس في دينهم".

وختمت اللجنة الوزارية بيانها بدعوة المواطنين إلى أخذ أحكام دينهم من المؤسسات والهيئات الرسمية المؤتمنة كلجنة الفتوى، والمجالس العلمية في الولايات، العلماء والأئمة المشهود لهم.