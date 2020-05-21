حضر المدير العام لوفاق سطيف فهد بوحلفاية، اليوم الخميس إلى مقر الرابطة المحترفة لكرة القدم، ومثل أمام لجنة الانضباط التابعة لها فيما يخص قضية التسجيل الصوتي حلو ترتيب مقابلات كرة القدم في الجزائر.

وأكد بيان لإدارة الوفاق أن "الجلسة تمت في ظروف جيدة وتم الاستماع خلالها لأقوال المدير العام للنادي الذي عاد ليؤكد مرة أخرى ما قاله في وقت سابق عبر وسائل الإعلام والبيان المنشور من طرف النادي يوم 15 ماي الماضي بأن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إليه مفبرك".

وحسب نفس البيان فقد أودع حلفاية شكوى أمام الضبطية القضائية الخاصة بالتحقيق في الفساد الرياضي ضد الطرف الثاني في القضية المدعو نسيم سعداوي وكذا أمام النيابة العامة بالعاصمة بتهمة الفبركة والتشهير.

وأضاف البيان أن "لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم، للمدير العام للنادي، أن الهدف من استدعائه هو الاستماع لأقواله فيما يتعلق بهذه القضية من دون إصدار أي عقوبات في حقه، داعية إياه لتزويدها بأي وثائق إضافية أو دلائل تخص ذات القضية مستقبلا، في الوقت الذي يبقى فيه التحقيق من طرف الجهات المختصة مستمرا".

من جهة أخرى رحب محامي الفريق السطايفي نبيل بن النية بقرار وزارة الشباب و الرياضة رفع شكوى لدى العدالة، معتبرا أن هذا الأمر يصب في صالح النادي.