أعلن المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أن الشركة تعمل على تجهيز طائراتها بمقاعد جديدة متطورة.

وأوضع نفس المتحدث أن 16 طائرة بوينغ 800-780 تم اقتنائها خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2011 يتم تجديدها حاليا بتنفيذ مخطط عمل لتجديد مقصورات الطائرات في ظل توقف الطيران بسبب جائحة كورونا.

أضيف نفس المتحدث أن جميع طائرات الخطوط الجوية الجزائرية B737NG، أضيف إليها عدد المقاعد لتنتقل من 24+120 مقعدا إلى 16+132 مقعدا. وتم تجديد كل المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه فردية من الدرجة الأولى.