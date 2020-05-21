أفادت مصادر مطلعة لـ"الخبر" أن وزارة الصحة والسكان أنهت، مساء أمس الأربعاء، مهام عباس زيري كمدير لقطاع الصحة بولاية تيزي وزو.

المصادر نفسها لم تكشف عن السبب الذي دفع الوزارة لاتخاذ القرار إنهاء مهام ذات المسؤول الذي عين في المنصب منذ حوالي ثلاثة سنوات قادما من المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو.

وحسب المصادر عينت وزارة الصحة الأمين العام لمديرية الصحة والسكان بتيزي وزو لتسيير شؤون قطاع الصحة، الأمر الذي لم يستحسنه العاملون بالقطاع الذين يأملون تعيين في مدير على القطاع في أقرب الآجال.