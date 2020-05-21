سيتم تسخير قرابة 43 ألف تاجر عبر التراب الوطني لضمان إجراءات المداومة يومي العيد بهدف تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم المختلفة، حسبما أكده اليوم الخميس بالعاصمة وزير التجارة، كمال رزيق.

وقال رزيق خلال اجتماع له بمقر الوزارة بخصوص مداومة التجار يومي عيد الفطر ان هذه المداومة ستكون من الساعة السابعة (00سا7) صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الزوال (00سا13) مضيفا أنه بسبب تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر فقد طلب من التجار الالتحاق بمحلاتهم راجلين ضمانا للخدمة لفائدة المواطنين.