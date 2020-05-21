أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي وُضعت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مرتبط بتحسن الوضع الوبائي.

وصرح الوزير على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا "عندما يتحسن منحنى (عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد) وعندما تنخفض الأرقام وعندما يكون لدينا اليقين الكافي بأنه ليس هناك بؤر مقلقة سنقترح إجراءات لرفع الحجر الصحي ".

وبعبارة أخرى، لا يمكن التفكير في رفع الحجر الصحي "إلا إذا كانت هناك مؤشرات مشجعة"، حسب وزير الصحة.

وفي هذا السياق، أشار بن بوزيد إلى أن المرجعية في التوجه نحو هذا الإجراء تبقى "الأرقام الخاصة بعدد الإصابات والوفيات". "إذا شرعت الأرقام في النزول وأصبحت على هذا المنوال بصفة دائمة سيأتي وقت، لا يمكنني أبدا أن أقول لكم متى ولا أي أحد آخر غيري يمكنه قول ذلك، حينها سنشرع في إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا"، مؤكدا أن الجزائر يمكنها إطلاق مخطط لرفع الحجر الصحي عندما ينتقل عدد حالات الإصابة تحت عتبة 50 حالة يوميا.

واسترسل الوزير يقول "لكن في الوقت الراهن لم يتم وضع أي مخطط لإزالة الحجر الصحي"، وأكد قائلا "أن الوضع الوبائي مستقر نوعا ما" وان الجزائر في منحنى متفاوت المستويات.

وحذر بن بوزيد من جهة أخرى من "عودة بروز الجائحة"، مؤكدا انه في حالة إزالة الحجر الصحي "فان بعض الإجراءات ستبقى إجبارية لا سيما ارتداء القناع الواقي".

واستبعد الوزير من جهة أخرى تشديد إجراءات الحجر الصحي بعد 30 ماي. وأكد قائلا "أننا نتجه أكثر نحو التفكير في تخفيف إجراءات الحجر الصحي بدل تشديدها".