حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الخميس في بيان لها، مواقيت العمل خلال الفترة من بعد عيد الفطر المبارك إلى غاية يوم 29 ماي الجاري مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الحالية للحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المصدر ذاته أن العمل بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولاية البليدة سيكون من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا.

أما بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات كل من بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، المدية، وهران، تيبازة وعين الدفلى، فستكون مواقيت العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة زوالا.

بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الأخرى، فسيكون العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف زوالا.

وأضاف البيان أن المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي وكذا المستخدمين الذين يحوزون رخصة خاصة للتنقل أثناء ساعات الحجر فيبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.