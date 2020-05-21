أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، اعتزامها إعادة فتح المساجد والمطاعم والمقاهي، في 4 جوان المقبل، مع استمرار تشديد المراقبة لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وقال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الحكومة: "تقرر فتح المساجد في 4 جوان .. تقرر في هذا التاريخ حتى لا يتم إغلاقها مجددًا، كما حصل في دول أخرى (حين تزايدت الإصابات)".

وأضاف أن الوضع الصحي حال دون فتح المساجد أيام عيد الفطر، مشيرا إلى بدء حملات تنظيف وتعقيم للمساجد، لحفظ صحة التونسيين عند عودة الصلاة فيها.

من جهتها قالت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، خلال المؤتمر الصحفي, إنه تقرر إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكافة أصنافها وقاعات الشاي أمام الزبائن، بداية من 4 جوان المقبل.

وأضافت أنه تقرر تأجيل عودة الدراسة الجامعية إلى الثامن من الشهر المقبل، بعد أن كانت مقررة في الأول منه، نظرًا لخطورة التنقل بين الولايات واستمرار منع التنقل بينها.