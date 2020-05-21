افادت مديرية الصحة والسكان بولاية تبسة في بيان لها ان 34 شخصا غادروا المصلحة المرجعية للامراض التنفسية المستجدة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المجاهد بوقرة بولعراس الى غاية اليوم بينهم 27 حالة مؤكدة مخبريا و6 عن طريق السكانير بعد ان تماثلوا للشفاء واثبات التحاليل المخبرية وضعيتهم الصحية السليمة من كوفيد 19 الى غاية استكمال مدة حجر صحي جديد بالمنازل . ويرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بتبسة تدريجيا.



جدير بالذكر ان المصلحةالمعنية كانت محل زيارة تشجيع وتضامن من طرف الوزير لين اعرب عن احترامه لسير عملية التكفل بالمصابين بفيروس كرونا بمستشفى بكارية