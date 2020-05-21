أنهت مصالح أمن ولاية بشار الترتيبات الأخيرة من المخطط الأمني الخاص بعيد الفطر، المقترن هذه السنة بتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وذلك لضمان أحسن مرافقة للمواطنين خلال هذه الأيام المباركة.



حسب مصدر مسؤول فإن المخطط الأمني المنتهج يعتمد على عديد المحاور، على غرار مواصلة الجهود الميدانية للوقاية من كل التهديدات التي يمكن أن تمس بسلامة المواطنين، ضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الجريمة والوقاية منها، مع تفعيل العمل الإستباقي لدحض أي عمل إجرامي من شأنه أن يعكر صفو هذه المناسبة السعيدة، فضلا عن تدعيم الحواجز الأمنية لضمان المراقبة الأمنية والإدارية للأشخاص والمركبات ومجابهة أي محاولات لتمرير مواد محظورة أو مخدرات.



و أضاف ذات المسؤول أنه تطبيقا للوائح والقرارات الصادرة عن السلطات العليا للبلاد خاصة في شقها المتعلق بالوقاية من جائحة فيروس كوفيد 19، تسهر مصالح أمن ولاية بشار بمختلف مصالحها ووحداتها العملياتية في الميدان، إلى ضمان التطبيق الصارم لهذه اللوائح، خاصة منها ما يتعلق بتدبير الحجر الجزئي الصحي والذي تم توسيعه يومي عيد الفطر المبارك، ليبدأ من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية السابعة صباحا لليوم الموالي، ضبط وتعليق حركة المرور (سيارات ودراجات نارية) يومي العيد داخل أو بين الولايات، تكثيف نقاط المراقبة للالتزام بأوقات الحجر الصحي ومراقبة تراخيص التنقل المسلمة في هذا الظرف لدواعي الخدمة العمومية، تشديد مراقبة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتدابير الغلق أو ممارسة نشاطاتهم باحترام شروط الوقاية وارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص، محاربة كل أشكال المضاربة والنشاطات التجارية غير المرخصة، وأشكال عرض وبيع السلع في أماكن غير مهيأة، تجنب التنقلات والتجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس، كالأعراس والجنائز، والزيارات العائلية وعيادة المرضى وزيارة المقابر، وهذا لتفادي نشر العدوى.