أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد ، اليوم الخميس، تحدثا فيها عن مشروع إنشاء مجلس علمي مشترك بين البلدين لمواجهة وباء كورونا، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وحسب البيان ، فقد أجرى الرئيس تبون مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية "هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنى له موفور الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار والإستقرار.. كما تبادلا المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحدّ من تفشي جائحة كورونا".

وكشف الطرفان عن "فكرة ضمّ الطاقات العلمية للبلدين بتأسيس مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي، يوضع تحت الإشراف المباشر لرئيسي البلدين".

الرئاسة التونسية من جهتها قالت في بيان ، إن مقترح "إنشاء هيئة طبية جزائرية تونسية للتنسيق بين تجارب البلدين في المجال الطبي يشرف عليها الرئيسين شخصيا" ، سيتمّ تجسيدها قريبا ، ونقلت عن الرئيس سعيّد تأكيده على أن تبادل الخبرات التونسية والجزائرية في هذا المجال "أصبح مطلبا شعبيا" في تونس.