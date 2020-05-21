يجتهد الجزائٔريون لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، من تجنب المصافحة والعناق وترك مسافة الأمان، غير أن الكثيرين ظلوا أوفياء لتقاليد التحية المعتادة "ما قبل زمن كورونا" التي تعد من الطبائٔع الراسخة لدى سكان شمال إفريقيا، بالمقارنة مع بقية أجزاء العالم، أين تقتصر في أغلبها على ابتسامة أو تلويحة يد عن بعد .. وهو ما تخوفت منه الحكومة أثناء عيد الفطر، وقامت بتشديد تدابير الحجر الصحي خلال أول يومي الإفطار.

في عدة وضعيات رصدتها "الخبر"، ثمة أشخاص لا يترددون في مصافحة وعناق بعضهم البعض، فيما يتشبث آخرون بتقاليد التجمعات والتقارب البيني، مثلما تعودوا عليه في الماضي القريب قبل حدوث الأزمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جذور وتجذر هاته الطبائع، التي تبدو اذا تعمقنا في صورها، نتاج عوامل ثقافية وتاريخية ودينية وحتى مناخية، ميزت سكان شمال افريقيا المتوسط عن بلدان الشمال الباردة، مثلما يشير متابعون.

فعبر هذه الطبائع وتقاليد التحية، يكون فيروس "كورونا المستجد" قد تسلل إلى رئات عدد كبير من بين نحو 7 آلاف جزائري مصاب بالفيروس، لأن الكثير من هؤلاء، لم يلتزموا بتوصيات التباعد الاجتماعي التي تعد جديدة على المخيال الجمعي للجزائريين، وأيضا رهان الحكومة، بوصفها الحل الوحيد الموجود للإفلات من هجوم الفيروس التاجي الشرس.

فالذهنية شمال افريقية كثيفة التواصل بطبعها، وتفاعلية وانفعالية، بالمقارنة مع سكان الأجزاء العالم، الذين يكتفون بتحية عن بعد او برسم الشمالية، ابتسامة خفيفة على الوجه، وبوجه الخصوص سكان المناطق الباردة، شمالاً، المعروف عنهم برودة الأعصاب وهدوئها وقلة التواصل لدرجة تسلل الانطباعات السلبية حولهم، بأنهم متكبرين وغير بشوشين، بينما الامر يعزوه مختصون تعود إلى طبيعة المناخ وتأثيراته على شخصية الإنسان بمرور الأزمنة.

ومعلوم أن حياة شعوب شمال افريقيا تتسم بالتكافل الاجتماعي والتلاحم عموما، ويظهر ذلك في يومياتهم وخلال أزماتهم السياسية والاقتصادية، مثلما لوحظ أثناء الحراك الشعبي وفي خضم أزمة "كورونا المستجد" بغض الطرف عن الأنانيات التي تصاعدت اثر ندرة السميد، بفعل الهلع الذي أحدثه التهافت على المواد الغذائية، من فرط خوف الناس من انقطاعها بالأسواق، وتمهيدا لتطبيق توصيات الحجر الصحي المنزلي، التي كان يعتقد غالبية الناس أنها ستشتد وتكون شاملة.

وترسّخت هذه السمات المجتمعية النبيلة، أولا، بفضل تعاليم الدين الاسلامي الحاثة على التعاون والتآزر، ثم الأزمات السياسية والحروب التي خاضها سكان المنطقة على مر التاريخ، وكلها عوامل ثقافية وتاريخية، أثرت في نمط تواصل الأجيال وجعلتها أكثر تقاربا والتحاما وتجلت فيما بعد في شكل مصافحات وعناق مستمر، خصوصا في المناطق الأقل عمرانا، غير أن هذه الطبائع، باتت في زمن انتشار وباء "كوفيد 19" سلوكا معطلا لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي التي تراهن عليها الحكومة لاحتواء سرعة العدوى وكبح عدد الإصابات المستقر منذ بداية رمضان في حدود 180 إصابة ومعدل 5 وفيات يوميا.

ففي الأحياء الشعبية التي لم تظهر فيها حالات إصابة بالوباء، لا يزال بعض الأصدقاء وخصوصا الشباب، يؤدون التحية بالأسلوب المعتاد، ظنا منهم أن عدم وجود أعراض الانفلونزا من سيلان الأنف والعطاس والحرارة المرتفعة على الصديق، يعني أنه في صحة جيدة، بينما يجمع الأطباء الأخصائيين في كل تدخلاتهم أن ثمة ٔأشخاص يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم علامات أو أعراض من قبيل، سيلان الأنف، العطاس، وحتى السعال الدائم والحرارة المرتفعة، وهم اللذين يسمون بناقل الفيروس في الأدبيات الطبية.

قواعد عرفية

قال الدكتور ابراهيم بوزيد، استاذ محاضر بجامعة في علم النفس المرضي الاجتماعي بجامعة ام البواقي، ان المجتمع يخضع لجملة قواعد، تحكمه وتوجه تفاعله وحركيته الفردية والجماعية، مشيرا الى ان هذه الضوابط تتجلى في شكل قيم وعادات وتقاليد متوارثة تميز كل منطقة وجماعة بل ومجتمع بأكمله. ويفسر الدكتور محافظة الكثير من الأشخاص عن بعض الأساليب التعبيرية المنصوح بتفاديها بسبب الأزمة الصحية، أن التحية تتبعها المصافحة والعناق وان المائدة هي تجمع حول الطعام تعبر عن الاكرام والتآخي واجتماع القلوب على الصفاء، موضحا انه حتى وإن كان شخص مشكوك في صفاء نيته، يكفي إطعامه لدرء مضرته كما يعتقد الجزائريين.

ويتابع بوزيد في اتصال مع "الخبر" أمس عبر تقنيات التراسل الحديثة، أن هذه العادات هي مظاهر تفاعلية وعادات اجتماعية، تغلب على النسق التفاعلي الجزائري وتعززها مشاعر الانتماء، وتعكس طبيعة المجتمع الذي تغلب عليه الأعراف على ضبط القانون، اذ يمارس عاداته بكل مقاومة، وهو ما يعكس هذه السلوكات المتعارضة مع أهداف الحجر والسلوك الوقائي لتفادي أضرار فيروس كوفيد19.

فطبيعة المجتمع الجزائري، يقول المتحدث، هو مجتمع عرفي، لكن رب ضارة نافعة، قد تتغير العادات السلوكية المجتمع الجزائري، بحيث يكون أكثر التزاما بالسلوكيات الصحية وأكثر وعيا بأضرار السلوكيات العرفية والعادات الاجتماعية، لأن الموازنة مقترنة بالشعور بالتهديد الذي سوف يقلل من مقاومته للتغير ويزيد من درجة القلق الناتج عن مشاعر التهديد، يضيف الأستاذ. وللتخلص من حدة هذا القلق ومن هذه المشاعر في رأي الأكاديمي، يجب تغليب لغة القانون والوقاية على لغة التقاليد والأعراف، وهو ما يمكننا من توجيه التغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري بما يتماشى مع متطلبات الأزمة، وهو كذلك ما يجعلنا نستفيد من الوضعية الحالية بمنظور تفاؤلي بنائي.