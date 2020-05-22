460 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 460 إلى 177212 حالة في المجمل.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 27 حالة إلى 8174.

الصين تسجل 4 إصابات جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الجمعة عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، بعدما كانت قد سجلت حالتين يوم الأربعاء.

وذكرت اللجنة أن هناك 35 حالة جديدة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات بالكورونا في الصين حتى يوم الجمعة إلى 82971 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

عدد قياسي للوفيات اليومية في البرازيل

سجلت البرازيل رقما قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1188 شخصا يوم الخميس وتقترب بوتيرة سريعة من روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا يوم الخميس مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف.

وأضافت الوزارة أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح مشيرة إلى عدم إجراء اختبارات كشف على نطاق واسع.

المكسيك تسجل 2973 إصابة جديدة في يوم واحد

قالت السلطات الصحية بالمكسيك يوم الخميس إنها سجلت 2973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في رقم قياسي يومي للإصابات الجديدة يرفع الإجمالي في البلاد إلى 59567.

وسجلت البلاد أيضا 420 وفاة يوم الخميس في تراجع طفيف بأربع حالات فقط عن اليوم السابق.

ويبلغ عدد الوفيات بكورونا في المكسيك 6510 حالات منذ ظهور الفيروس.

مصر تسجل أعلى زيادة يومية

سجلت مصر يوم الخميس 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية كما سجلت 16 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة".

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

وأبدت مصر مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس يوم الأربعاء، لتعلن أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

ووفقا لبيان حكومي، فسيُطلب من الأشخاص الذين يعانون من أعراض طفيفة العودة إلى المنزل وانتظار نتائج الفحص، في حين سيتم حجز من يعانون من أعراض خطيرة في المستشفى. ومنذ 14 ماي ، يُطلب من بعض المرضى الذين يعانون من أعراض طفيفة عزل أنفسهم في المنزل بدلا من مستشفيات الحجر الصحي.