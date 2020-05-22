كشفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، الخميس، عن استدعاء مناجير اللاعبين، نسيم سعداوي، للاستماع إلى أقواله يوم 28 ماي، في إطار قضية التسجيل الصوتي الذي يورطه بتهمة ترتيب نتائج المباريات بمعية المدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية.

وجاء في البيان الذي نشرته الرابطة على موقعها الرسمي: "بعد حصة الاستماع الأولى للمدير العام لنادي وفاق سطيف، الخميس 21 مايو 2020، قررت لجنة الانضباط ترك الملف الانضباطي مفتوحا لتكملة المعلومات. وتم استدعاء مناجير اللاعبين نسيم سعداوي (وسيط الاتحادية) للمثول أمام لجنة الانضباط أمام أعضاء لجنة الانضباط في حصة الخميس 28 ماي على الساعة 11:00".

وأفاد حلفاية عقب الاستماع إلى أقواله من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم : "وضحت للجنة أنني قدمت شكوى لدى العدالة على مستوى ولاية الجزائر وشكوى أخرى لدى الشرطة الاقتصادية المختصة في قضايا الفساد، ضد المناجير نسيم سعداوي، وأكدت لهم أن التسجيل مفبرك، وفي أقرب الآجال سيتبين حقيقة ما أقول".

وكان حلفاية قد غاب عن جلسة الاستماع الأولى التي كانت مقررة يوم الاثنين الفارط، "لأسباب صحية"، حسبما أكده محامي الفريق، نبيل بن النية، الذي كان قد حضر الجلسة نيابة عنه.