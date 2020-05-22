أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد أن الولاة سيقومون بتوزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بصفة مجانية لفائدة الأشخاص المستضعفين نهاية هذا الأسبوع عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح بن باحمد لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الندوة الصحفية اليومية المخصصة لحصيلة الوضعية الوبائية في الجزائر، أنه "سيتم الشروع انطلاقا من نهاية الأسبوع في توزيع ملايين الكمامات مجانا عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أنه "تم توجيه تعليمات إلى الولاة من أجل ضمان عملية التوزيع لفائدة الأشخاص المستضعفين عبر 48 ولاية".

وكشف بن باحمد عن "الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس بين القطاعات (شمل 7 وزارات) من أجل وضع سياسة مشتركة في مجال إنتاج الكمامات الوقائية وتوزيعها، بحيث سيصبح ارتداؤها إلزاميا ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك"، موضحا أن "أسعار الكمامات ستتراوح بين 40 دج للكمامات القماشية و90 دج للأقنعة الجراحية".