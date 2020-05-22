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أعلنت شركة أسترا زينيكا العملاقة لصناعة الأدوية أنها مستعدة لتزويد الأسواق بلقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا بدءا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الشركة إنها أبرمت عقودا تقضي بإنتاج 400 مليون جرعة على الأقل من اللقاح، والتي تطورها بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقالت شركة أسترا زينيكا إنها قادرة على إنتاج مليار جرعة من لقاح " AZD1222 " خلال هذه السنة وفي السنة التالية.

وتتواصل التجارب والاختبارات الأولية على هذا اللقاح، وقالت شركة أسترا زينيكا إنها تدرك أن اللقاح قد لا يُحقق النتائج المرجوة منه.

لكن الشركة أضافت أنها ملتزمة بتطوير البرنامج للاستخدام على المستوى السريري(في المستشفيات والعيادات)، وليس في حدود التجارب المختبرية.

وحذر علماء من أن لقاح فيروس كورونا، إذا تم تطويره، قد لا يوفر حصانة كاملة للمرضى، بينما حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من احتمال عدم التمكن من صنع لقاح أبدا.

وبالرغم من هذه التحفظات، تستمر البحوث المكثفة؛ إذ إن نحو 80 مجموعة طبية ودوائية حول العالم تعمل على صنع لقاحات محتملة.

"مأساة عالمية"

وأشارت شركة أسترا زينيكا إلى أن إنتاج اللقاح المطلوب سيتم في أكثر من بلد. وشكرت الشركة حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة لـ"دعمهما الكبير من أجل تسريع وتيرة تنمية وإنتاج اللقاح".

وقالت أيضا إنها تجري مباحثات مع معهد سيروم في الهند وشركاء آخرين محتملين بهدف زيادة الإنتاج والتوزيع.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على دعم بقيمة أكثر من مليار دولار من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي التابعة لوزارة الصحة الأمريكية (BARDA) من أجل تطوير، وإنتاج، وتسليم اللقاح.

BBC

ووصف كبير المديرين التنفيذيين للشركة، باسكال سوريوت، وباء فيروس كورونا بأنه "مأساة عالمية" و "تحدٍ أمام الإنسانية".

وقال "نحتاج إلى هزيمة الفيروس معا أو أنه سيستمر في التسبب في معاناة شخصية كبيرة وفي ترك آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد في كل بلد حول العالم".

واختتم حديثه قائلا "نحن فخورون جدا بالتنسيق مع جامعة أكسفورد بهدف تحويل عملها الرائد إلى دواء يمكن إنتاجه على الصعيد العالمي".