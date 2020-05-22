صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص بإلزامية ارتداء المواطنين الكمامات.

وحسب المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، المؤرخ في 20 ماي 2020، والذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته فإن ارتداء القناع الواقي أصبح إجراء وقائيا ملزما.

وحسب نفس المرسوم فإنه يجب أن يرتدي جميع الأشخاص، وفي كل الظروف، القناع الواقي في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية.

يلزم المرسوم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خـدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.

كما يلزم نفس المرسوم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بـالسهـر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الواقي.

وحدد المرسوم القناع الواقي بكل وسيلة منتجة صناعيا أو مصنعة بصفة حرفية وموجهة للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويقع كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المـرسـوم، تحـت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وكانت الحكومة قد قررت في اجتماعها الأربعاء الماضي إجبار المواطنين على وضع الكمامات اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك.