لم يتمكن مواطنو 19 بلدية من مجموع 21 بلدية بولاية بشار من الاستفادة صباح اليوم من خدمات المراكز والمكاتب البريدية، ما أصاب الجميع بموجة غضب كبيرة متسائلين عن مدى صحة ما تم التصريح به في أن مراكز ومكاتب البريد ستفتح على المستوى الوطني بصفة استثنائية اليوم الجمعة.

لم يفهم مواطنو بشار ما الذي جعل مديرية الوحدة البريدية بالولاية تقتصر على فتح مكتبين بريديين وآخرين متنقلين على مستوى بلدية عاصمة الولاية ومكتب آخر ببلدية بني عباس فقط، في حين حرمت باقي البلديات والقرى بما فيها تلك المصنفة ضمن "مناطق الظل" وهي كثيرة بولاية بشار من الاستفادة من الخدمات البريدية بها.

واعتبر من تحدثوا لـ"الخبر" أن مديرية الوحدة البريدية ببشار بقرارها هذا وهي تعلم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، حوّلت فرحتهم بالعيد إلى نكد، بسبب عدم تمكنهم من سحب أجورهم ورواتبهم وأموالهم، وهو ما يعني حرمانهم من شراء بعض حاجيات العيد ودفع زكاة الفطر، وعبّروا صراحة عن ذلك بالقول :"أن تصريحات المديرية العامة للبريد تتناقض والواقع بولاية بشار".