قامت مصالح أمن عنابة بتوقيف 1684 شخصا ووضع 50 مركبة و58 دراجة نارية في المحشر بسبب مخالفة القرارات و التدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

أوضحت المصالح ذاتها، صبيحة اليوم، أن هذه التوقيفات تمت أثناء الحجر الجزئي بين الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا في الفترة الممتدة بين 15 ماي إلى 21 ماي الجاري، حيث لوحظ ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين مقارنة بالأسابيع السابقة منذ إقرار حالة الحجر الجزئي بداية من الخامس أفريل المنقضي.