انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين وقرار بكين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل أربعة بالمائة إلى 34.63 دولار للبرميل صباح اليوم, بعد أن نزل إلى مستوى 33.54 دولار للبرميل.

وبدوره هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3 بالمائة إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار في وقت سابق.

وارتفعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في أفريل الماضي حين انخفض الخام الأمريكي دون السفر.

ولكن الأسواق أصيبت بخيبة أمل من قرار الصين المتعلق بعدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصيني.

ويرى محللون أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ سيضر بسوق النفط وكذا بالأسواق الأخرى.