ندد رئيس النقابة الوطنية للعمال المهنيين جيلالي يخلف، متحدثا لـ"الخبر"، وعبر بيان موقع، تم رفعه على وزارة التربية الوطنية، بتعريض الأعوان إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنهم تلقوا عددا من الشكاوى من ممثلي مكاتبهم الولائية، يقول أصحابها فيها، أنهم أصبحوا يتعرضون إلى تهديدات عقابية من قبل بعض مديري المؤسسات، خلال شهر الصيام والأزمة الصحية، يرغمونهم فيها على الحضور، لإنجاز أعمال الحراسة والنظافة والتعقيم والتطهير والصيانة، دون أن يوفر لهم هؤلاء المسؤولين وسائل الوقاية والسلامة، مثل الكمامات والقفازات، ومواد التعقيم بالأخص، بل إنهم يجبرونهم على الحضور، في حين أن النقل العمومي معلق بسبب الحجر الصحي الشامل والمنزلي.

ويضيف ذات المتحدث أن بعض الأعوان لديهم أمراض مزمنة، أصبحوا عرضة لتهديدات عقابية من بعض المديرين، دون مراعاة التعليمات التي تعفي هؤلاء من العمل، لكن الواقع يخالف ذلك، داعيا الوصاية إلى التدخل، والنظر في طلبهم قبل وقوع ضحايا جدد.