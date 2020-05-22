تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم الجمعة مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:" تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له موفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار.

وبدوره شكر السيد الرئيس نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا له عن أطيب تمنياته بالصحة والهناء وعن اخلص التهاني للشعب المصري الشقيق بالعيد السعيد في ظل المزيد من الرخاء والتقدم".