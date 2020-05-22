دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين المتوافدين على مراكز البريد إلى احترام مسافة التباعد والحرص على التطهير والتعقيم.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الجمعة "نظرا للظرف الحساس الذي تعيشه بلادنا في ظل خطر تفشي الوباء العالمي كوفيد 19، ندعو فعاليات المجتمع المدني للتجند والمشاركة مثلما عهدناهم في كل مرة، في تسيير عملية سحب الأجور والمعاشات، إلى جانب عمال البريد وأعوانه، بغية تأطير توافد المواطنين على المراكز البريدية، لاسيما ما يخص تنظيم الطوابير والسهر على احترام تعليمات السلامة كاحترام مسافات التباعد والحرص على التطهير والتعقيم".

واضاف البيان "نعلم مواطنينا الكرام أن المكاتب البريدية ستكون مفتوحة استثنائيا لخدمتهم اليوم الجمعة 22 أفريل 2020، عشية عيد الفطر. لذا نطلب من الجميع التحلي بمزيد من الوعي والمسؤولية واحترام تعليمات الأمن و السلامة التي تقدم لهم على مستوى مراكز البريد".

وتعرف مراكز البريد هذه الأيام توافدا كبيرا للمواطنين نتيجة تزامن صب معاشات المتقاعدين مع عيد الفطر المبارك، ما خلق طوابير طويلة في بعض المراكز دون احترام مسافة التباعد وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى المساهمة في انتشار فيروس كورونا.