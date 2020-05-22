بلغ عدد الأشخاص المصابين بوباء كورونا و اللذين تماثلوا للشفاء إلى غاية يوم أمس الخميس عبر ولاية بومرداس 54 حالة،حسبما أفاد به والي الولاية، يحي يحياتن .

وأوضح والي الولاية في تصريح صحفي ليلة أمس الخميس على هامش حفل تكريم، نظمته جمعية كافل اليتيم على شرف الأطقم الطبية من أطباء و ممرضين و صيادلة و إداريين و عمال و مختلف الفاعلين في مجال التكفل بالمصابين بداء فيروس كورونا

عبر الولاية، بأن الحالات المذكورة شفيت من هذا الداء الأخير بعد التكفل بها على مستوى المؤسسات الإستشفائية للولاية المجهزة لهذا الغرض وفيما تعلق بانتشار هذا الوباء عبر إقليم الولاية،, كشف الوالي بأنه تم تسجيل 118 حالة عبر الولاية منذ بداية هذه الأزمة الصحية و تسجيل 10 حالات وفاة لأشخاص مصابين بهذا الداء القاتل.

وفسر مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية تزايد عدد الإصابات بهذا الداء في الأونة الأخيرة بعوامل مختلفة منها خصوصا "الامتداد الزمني لهذه الجائحة و هذا أمر طبيعي", حسب الوالي الذي أشار إلى عوامل أخرى منها "عدم احترام بعض المواطنين للإجراءات الوقائية" و "عدم الأخذ بمأخذ الجد لخطورة هذه الجائحة من البعض الأخر و إلى بعض التصرفات السلبية الأخرى" في المجال .

وفي سياق متصل ذكر والي الولاية بأن مخبر التحاليل من فيروس كورونا الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا بمستشفي الثنية (شرق الولاية) بعدما جهز بالكامل في إطار هبة تضامنية من محسنين، قام إلى حد اليوم ب 174 تحليل و له طاقة 60 تحليل في اليوم الواحد.