غادر 13 شخصا المؤسسة العمومية الإستشفائية "الإخوة شنافة" بمشرية (النعامة) اليوم الجمعة بعد تعافيهم التام من داء كورونا، حسبما أفاد به ذات المصدر الصحي.

وقد غادر هؤلاء الأشخاص مصلحة الأمراض المعدية بعد أن جاءت نتائج تحاليلهم سلبية و تعافيهم تماما من فيروس كورونا بعد أن خضعوا لبروتوكول العلاج "بروتوكول هيدروكسي كلوروكين" الذي أقرته وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

ومن جهتها سجلت المؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" بعين الصفراء أمس الخميس مغادرة 5 أشخاص كانوا مصابين بالفيروس بعد تعافيهم بشكل كلي، حسبما علم لدى نفس المؤسسة الاستشفائية .

وقد سجل لحد الآن تعافي 30 شخصا من كوفيد-19 على مستوى الولاية جميعهم خضعوا للعلاج على مستوى هاتين المؤسستين الاستشفائيتين و ذلك منذ بداية ظهور الوباء، استنادا لمسؤولي المؤسستين.