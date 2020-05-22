تعذر، اليوم الجمعة، رؤية هلال شهر شوال بالمملكة العربية السعودية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبهذا سيكون الأحد 24 ماي أول أيام عيد الفطر بالمملكة.

كما أعلنت كل من قطر، تركيا، أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، أستراليا واليابان أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، ما يعني أن الاحتفال بعيد الفطر سيكون بعد غد الأحد.

وأعلن مفتي فلسطين أن غدًا هو المتمم لشهر رمضان، وعيد الفطر يوم الأحد.

في نفس السياق، أعلنت الإمارات، الكويت، الأردن، اليمن، مصر، البحرين، ليبيا، فرنسا، إيطاليا، السويد والوقف السني في العراق أن الأحد سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية، إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة، فيما دول عربية أخرى مثل عُمان والسودان والمغرب تتحرى هلال شوال، مساء السبت، حيث يوافق اليوم لديها الـ28 من رمضان.