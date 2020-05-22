أجرى وزير المالية، عبد الرحمان راوية أمس الخميس مكالمة هاتفية مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديسروشر الذي تطرق معه إلى التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن المحادثات شكلت مناسبة لاستعراض واقع التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين.

و ذكر راوية الدبلوماسي الأمريكي "بأهم مقومات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية" من أجل تحقيق توازن و ديمومة الإطار الاقتصادي الكلي الشامل سيما بالنظر لانعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، قدم وزير المالية لمحة عن أهم الإجراءات المُتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

و تبادل الطرفان بهذه المناسبة "وجهات النظر حول أهم ورشات الإصلاح المرتقبة" سيما فيما يتعلق بالميزانية و التنويع الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار و النمو.

وتطرق المسؤولان من جهة أخرى إلى "التعاون بين وزارتي مالية البلدين" سيما فيما يخص إطلاق نشاطات جديدة للدعم التقني.

بدوره عبر السفير الأمريكي عن استعداد سلطات بلده مواصلة بل و توسيع نشاطات التعاون مع وزارة المالية.

وبخصوص الهبة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و الموجهة لمكافحة وباء كورونا أوضح البيان أن هذه المساعدة موجهة للدول التي تملك مخطط عمل لمواجهة الوباء.

وحسب البيان من المقرر أن تتولى منظمات على غرار الهلال الأحمر الجزائري و مؤسسات و هيئات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة مهمة تسيير هذا النشاط.