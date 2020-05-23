تماثل ، بمستشفى عاشور زيان بمدينة أولاد جلال 11 مصابا بجائحة كورونا ، للشفاء حيث تلقوا التصريح الطبي الذي يسمح لهم بالمغادرة نحو بيوتهم بعد رحلة علاج دامت قرابة أسبوعين .

كشف رئيس مصلحة العزل بمستشفى عاشور زيان الحكيم قريشي لزهر أن شفاء هؤلاء المصابين شكل بشرى سارة لهم و دفعة معنوية لأهاليها و للطاقم الطبي المشرف على العلاج الذي تنفس الصعداء بعد فترة عصيبة نتيجة ظهور بؤرة وباء ببلدية الدوسن أسفرت عن تحويل 17 مصابا على مر عدة أيام .و في التفاصيل أشار المتحدث إلى أن سبب العدوى حضور مواطن مقيم بولاية أم البواقي بتاريخ الثاني و العشرين من الشهر الماضي لجنازة والدته بالدوسن حيث يكون قد نقل العدوى لأقاربه و المحيطين به و نجم عنها إصابات متعددة شكلت ضغطا رهيبا على المؤسسة الاستشفائية ، ناهيك على وجود حالات متفرقة من مختلف مناطق هذه الجهة كاولاد جلال وسيدي خالد و البسباس و الشعيبة و غيرها .و أضاف أن المستشفى لم يشهد منذ أربعة أيام تحويل حالات جديدة و لحد الآن فان عدد الحالات التي تتلقى العلاج بلغ ثمانية حالتهم مستقرة و لا تدعو للقلق و ينتظر مغادرتهم خلال الأيام القريبة . و بخصوص الطريقة الجديدة المعتمدة في السماح للمصابين بمغادرة المستشفى دون انتظار التحاليل السلبية قال المتحدث انه هناك أمرية في قوانين وزارة الصحة لم يكن معمولا بها في مستشفيات الوطن حيث قام باقتراحها بصفة رسمية لدى الجهات الوصية التي أعادت تفعيلها .و حسبه أن المصاب الذي يتلقى العلاج ببرتوكول كلوكورين و تكون حالته مستقرة دون أعراض يمكن له المغادرة دون انتظار تحاليل النتيجة السلبية على مرتين على أن تكون متابعته بالحجر داخل مسكنه و الالتزام بتوجيهات الأطباء و ذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات و الطواقم الطبية و شبه الطبية التي تتمكن من رؤية عائلاتها منذ ظهور وباء " كوفيد 19 " .