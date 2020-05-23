أصدرت شركة "سيال" بيانا توضيحيا حول حادثة التلوث التي شهدها شاطئ هانزان بعين بنيان غرب الجزائر العاصمة.

وحسب بيان الشركة فإن المياه المستعملة التي تسربت مؤخرا على مستوى شاطئ هانزان ببلدية عين البنيان راجعة لانسداد خلفه رمي نفايات (بقايا) صلبة وحطام البناء مباشرة في شبكة التطهير. هذه النفايات الصلبة أتلفت شبكة التطهير مخلفة بذلك تدفق المياه المستعملة في البحر".

وأضاف البيان أن "سيال جندت فرق التطهير من أجل القيام بأشغال تنظيف الشبكة، حيث سيتم وضع قناة ثانية من أجل القضاء على تسرب المياه المستعملة ببلدية عين البنيان.

وفيما يخص تلون مياه البحر في الشاطئ المذكور بلون أبيض، أكدت نفس الشركة أن الأمر راجع إلى المخلفات الصناعية التي ليس في إمكان محطات التطهير معالجتها، مضيفة أنه تم الشروع في التحقيق حول مصدرها من طرف المصالح المختصة.

وكشفت نفس الشركة عن نداءاتها المتكررة للصناعيين من أجل القيام بعمليات المعالجة الأولية التي ينص عليها القانون، غير أن البعض منهم يستمرون في رمي مخالفاتهم الصناعية مباشرة في شبكة التطهير وهو ما ينتج عنه تلوث المحيط الطبيعي.